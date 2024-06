Ventimiglia, parcheggi 'selvaggi' allo scalo ferroviario, la segnalazione: "Il Comune non può non vederli" (foto)

Il nostro lettore G.L. scrive alla nostra redazione per "rendere pubblico e esplicito il problema relativo ai parcheggi selvaggi, pericolosi e - sottolinea nella missiva- purtroppo 'tollerati' dall'amministrazione comunale, in zona via 'allo scalo ferroviario' a Ventimiglia. Come si può evincere dalle fotografie allegate, e malgrado i cartelli di divieto di sosta e rimozione forzata" ad ogni ora del giorno e della notte le macchine si parcheggiano ovunque intralciando il traffico ed occupando senza alcuna remora anche le strisce pedonali ed i marciapiedi. Spesso e volentieri le macchine/motorini e furgoni sono parcheggiati talmente male da creare anche situazioni di evidente pericolo per i pedoni e la circolazione delle auto stesse.

La zona é talmente centrale e frequentata che non si può dire che l'amministrazione non sia a conoscenza del problema. Non avendo posto in essere adeguati mezzi per impedire la problematica, tipo dissuasori in cemento (e non palettini di plastica..), attuato rimozioni e provveduto ad emettere multe a raffica, si può solo dire che l'amministrazioni tolleri senza alcuna restrizione questo scempio. Inutile aggiungere altro, le foto si commentano da sole. Si spera solo di dover aspettare che accada un incidente grave per far smuovere qualcosa".