Elezioni: all'incontro con Alessandro Mager, piazza Bresca gremita di giovani sanremesi (foto)

Grandissimo successo ieri sera per l’incontro organizzato dai candidati under 35 della coalizione civica per Sanremo che sostiene la candidatura a Sindaco di Alessandro Mager. Piazza Bresca era gremitissima di giovani sanremesi venuti appositamente per incontrare i loro coetanei e ascoltare le loro proposte, già confluite nel programma elettorale in distribuzione da maggio e pubblicato sul sito. Ognuno dei 22 candidati under 35 si è presentato personalmente, motivando la propria candidatura e il sostegno ad Alessandro Mager.



“A chi sostiene che rappresentiamo il vecchio – ha dichiarato Alessandro Mager rivolgendosi ai giovani candidati – rispondo di guardare la piazza di questa sera. Grazie a tutti voi per avermi onorato della vostra presenza al mio fianco in questa campagna elettorale”.