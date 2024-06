Musica, sagre, teatro e serate danzanti: estate ricca di eventi a Vallecrosia (Foto e video)

Musica, sagre, teatro, arte e serate danzanti. A Vallecrosia sarà un'estate ricca di eventi.

Un calendario vario per soddisfare e far divertire tutte le fasce d'età. "Il programma di quest'anno è completo con eventi per far divertire bambini, giovani, adulti e anziani. Cerchiamo di proporre appuntamenti per far conoscere sempre di più Vallecrosia e portare all'attenzione dei turisti i nostri eventi"- dice il vicesindaco Marilena Piardi presentando il calendario delle manifestazioni estive - "Le attività si divideranno in quattro punti principali: piazza Erio Triodi, il borgo antico, la pista di pattinaggio e il lungomare. Il calendario ha preso il via da sabato 1° giugno con la rassegna di musica e danza a cura delle Industrie Musicali in collaborazione con le altre associazioni di musica e danza del comune di Vallecrosia e il recital per la Festa della Repubblica portato in scena dal circolo Reading e Drama di Ventimiglia. I primi due eventi sono andati molto bene. Ci auguriamo di attirare sia i cittadini che i turisti anche con i prossimi che saranno da giugno a settembre. Sulla pista di pattinaggio o ai giardini Falcone e Borsellino, come ogni anno, tutti i martedì, da giungo a settembre, vi saranno i burattini per i bambini mentre per gli anziani si svolgeranno serate danzanti il 28 giugno, venerdì 12 luglio, venerdì 26 luglio, venerdì 9 agosto e venerdì 23 agosto alle 21 presso la piazza Erio Tripodi a cura dell'associazione Le Cinque Torri".

Una programmazione resa possibile grazie alla collaborazione tra due assessorati: Cultura e Manifestazioni. "Tanto divertimento ma anche musica e cultura: sabato 22 e domenica 23 giugno presso la sala polivalente vi saranno i saggi di fine anno a cura dell'associazione musicale G. B. Pergolesi" - afferma il vicesindaco Piardi - "Domenica 23 giugno presso il centro storico alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo teatrale 'Il ladro' a cura della Compagnia stabile 'Teatro della Luna'. Domenica 30 giugno presso il centro storico verrà proposto lo spettacolo teatrale a cura di Silvia Villa in collaborazione con la Compagnia stabile 'Teatro della Luna': 'Le maschere della verità'. Sabato 13 luglio alle 21.30 presso il centro storico andrà in scena lo 'Spettacolo teatrale' a cura della compagnia teatrale Teatro Otto di Soldano. Domenica 28 luglio alle 21 presso i giardini di Casa Valdese vi sarà 'Le nobili inglesi in Liguria da Vallecrosia a Genova' a cura di Lilia De Apollonia. Venerdì 2 agosto alle 21.30 presso il centro storico vi sarà il concerto polifonico vocale a cura dell'associazione musicale Troubair Clair: 'Migra'Azioni corali De André &...'. Sabato 3 agosto alle 21 presso il lungomare Marconi ci sarà la Fiaccolata a cura dell'associazione Pescatori Amici del Mare. Giovedì 8 agosto alle 21 presso la pista di pattinaggio vi sarà il concerto di Reddy Bobbio Quintet: 'Magic Music'. Andrà in scena domenica 1° settembre alle 18, Pescatori di sogni di-Versi, un percorso teatrale itinerante a cura di Silvia Villa nel centro storico. Da giugno a settembre, inoltre, vi sarà l'esposizione d'arti figurative di artisti locali: VallecrosiArt in via Maonaira".

Tornano i tradizionali eventi estivi ma vi saranno anche novità come VallecrosiArt e Riviera Beer Festival. "Il prossimo evento sarà WineAround in Riviera. Si potranno degustare oltre 350 vini da tutta Italia, ristorazioni e gastronomia con le eccellenze del territorio. Sarà venerdì 7 e sabato 8 giugno nei giardini della Casa Valdese. Abbiamo come novità una band che farà swing" - fa sapere l'assessore Pino Ierace - "Venerdì 21 giugno dalle 19 all'1 lungo la via Aurelia tornerà la Festa della musica. Cerchiamo ogni volta di migliorarla. Quest'anno vi saranno diversi stand di artigianato e abbiamo ricevuto diverse domande di gruppi musicali per potersi esibire durante l'evento e, perciò,, abbiamo potuto scegliere. Sabato 22 giugno dalle 19.30 riproponiamo la Sagra della carne alla brace a cura dell'associazione Il Borgo Antico".

Diversi eventi pure nel mese di luglio. "Sabato 13 alle 21.30 in piazza Erio Tripodi verrà proposto il concerto 'Swing&Soda Band'. Domenica 21 luglio alle 21.30 presso la piazza Erio Tripodi vi sarà il concerto di Family Band Gospel Choir. Giovedì 25 luglio alle 21 presso la pista di pattinaggio verrà proposto un concerto omaggio a Battisti de I Nuovi Solidi. C'è un evento che stiamo programmando per luglio ma è ancora in embrione" - svela Ierace - "Lo stiamo organizzando con il nuovo bar Ottagono e Industrie Musicali. Si tratta di Dram50, che sarà una manifestazione con 50 batteristi".

Ad agosto verranno riproposti la Notte blu, alla sua 18esima edizione, lo spettacolo piromusicale e i festeggiamenti patronali di San Rocco. "Per tre giorni, da sabato 10 a lunedì 12 agosto dalle 19 sul lungomare Marconi vi sarà Riviera Beer Festival aspettando la Notte Blu con alcuni dei migliori birrifici artigianali, i ristoratori del territorio, musica live e dj set. Il gran finale sarà lo spettacolo dei fuochi il 12 alle 22.30" - sottolinea Ierace - "Martedì 13 agosto dalle 19.30 presso il centro storico tornerà la Sagra del Basilico a cura dell'associazione Il Borgo Antico. Da mercoledì 14 a venerdì 16 agosto nell'oratorio parrocchiale di San Rocco si svolgeranno, come da tradizione, i festeggiamenti patronali di San Rocco con serate gastronomiche e danzanti".

Eventi animeranno anche settembre. "Farà tappa a Vallecrosia un concerto polifonico vocale a cura dell'associazione musicale Troubair Clair in collaborazione con l'associazione culturale Mikrokosmos di Bologna"- dichiara Ierace - "E', inoltre, in programma la Giornata dello sport cittadina e sicuramente ci sarà anche il mercante per un giorno ma le date sono ancora da stabilire".