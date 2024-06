Vallecrosia, la rassegna di musica e danza infiamma piazza Erio Tripodi (Foto)

Musica e danza animano piazza Erio Tripodi a Vallecrosia. Un successo la "Rassegna di musica e danza" a cura delle Industrie Musicali in collaborazione con le altre associazioni di musica e danza del Comune.

All'evento di sabato scorso, che ha aperto il calendario delle manifestazioni estive della città della famiglia erano presenti anche il sindaco Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, gli assessori Pino Ierace, Antonino Fazzari e Patrizia Biancheri e il consigliere comunale Stefano Fullone.

"Bellissima giornata in piazza Erio Tripodi" - commenta l'assessore di Vallecrosia Pino Ierace - "In evidenza le nostre scuole di musica e di danza che hanno allietato il numeroso pubblico con esibizioni di alto livello. È importante mettere in evidenza i talenti che abbiamo e questi ragazzi portano prestigio per la nostra città sul territorio nazionale, in Europa e nel mondo. Nelle interviste agli insegnanti e il dottor Rombo hanno detto quanto è importante la disciplina sportiva e la musica per la crescita dei ragazzi. Tanti sacrifici e applicazione vengono ripagati con delle bellissime esibizioni. Complimenti da tutta l'Amministrazione. Un ringraziamento va alle scuole Industrie Musicali, alla scuola Pergolesi, alla Dance project, all'Urban Theory, ai Blu Velvet sound che hanno fornito l'impianto audio nella figura di Iris Ginco Garreffa, al fonico Bruno, professionale e paziente, al bar Ottagono2 per il supporto logistico e apericena finale. Grazie ancora ai responsabili delle scuole che con me hanno creduto nella realizzazione dell'evento".