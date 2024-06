Il principe Alberto II di Monaco a Bordighera per la festa dei quarant'anni della Cri (Foto e video)

Striscioni, musica e divise d Cri. Il principe di Monaco Alberto II special guest alla festa dei quarant'anni d'attività della Cri d Bordighera. Ha presenziato al concerto dell'Orchestre des Carabiniers du Prince andato in scena in serata nel teatro del Palazzo del Parco, recentemente dedicato al batterista e paroliere dei Matia Bazar Giancarlo Golzi, per la ricorrenza della Croce Rossa bordigotta.

Il presidente Vincenzo Palmero, ha accolto con piacere il Principe di Monaco che con la sua presenza conferma così la sinergia tra Cri di Bordighera e Cri monegasca, nata per caso a un tavolo di confronto. Per l'occasione erano presenti autorità civili, locali, provinciali e regionali, militari, religiose, rappresentanti delle associazioni del territorio, tutta la squadra della Croce Rossa di Bordighera, il presidente nazionale della Cri Rosario Maria Gianluca Valastro oltre al presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana.

"Una ricorrenza importante, che coincide con il 160esimo anno di fondazione della Croce Rossa Italiana" – dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "Siamo onorati di poter ospitare il principe Alberto II di Monaco e la delegazione della Croce Rossa Italiana di Roma. E’ un riconoscimento dell’attività portata avanti da tutti i volontari e, soprattutto, da Vincenzo Palmero".

"Centinaia di migliaia di volontari e volontarie anche a Bordighera hanno reso grande questa associazione aiutando un numero sterminato di donne e uomini" – sottolinea il presidente nazionale della Cri Rosario Maria Gianluca Valastro - "C’è un fortissimo legame tra le nostre società nazionali, siamo davvero sorelle. C’è una collaborazione reciproca tra alcuni eventi che sono organizzati per esempio nel Principato, La croce rossa monegasca ha fatto una grossa donazione grazie alla ostruito e inaugurato una scuola elementare a Isola del Gran Sasso in Abruzzo».

Nel corso della serata si è ripercorsa la storia della Croce Rossa di Bordighera che nacque nell’ottobre del 1984 grazie ai fondatori Vincenzo Palmero, Antonio Pignatta, Pietro Giovannetti, Silvano Maccario, Maurizio Garimoldi e Leopoldo Insabato ed è stato ricordato l'impegno costante dei volontari della pubblica assistenza negli anni e i traguardi raggiunti finora. "La prima sede fu un prefabbricato in via Roberto" - dice il presidente della Cri di Bordighera Vincenzo Palmero - "Oggi, invece, la Cri di Bordighera è composta da 188 volontari, 12 crocerossine ausiliarie, 14 dipendenti del corpo militare dello Stato, diversi mezzi e una struttura vicino all'ospedale Saint Charles. Oggi è anche un'occasione per celebrare i 160 anni della Cri nazionale".

Il principe Alberto II ha ricordato la grande amicizia tra la Croce rossa italiana e quella monegasca. "E’ con grande gioia che stasera celebriamo il 40esimo anniversario del comitato della Croce Rossa di Bordighera e il 160esimo di quella italiana" - sottolinea Alberto II - "Una collaborazione esemplare tra le due istituzioni".

Vincenzo Palmero ha donato al principe e al presidente Valastro due modellini di auto della Croce Rossa italiana in uso durante la Prima Guerra Mondiale.