Elezioni Sanremo: Forza Italia ringrazia la candidata Angela Marano per i saluti ad Antonio Tajani

Il coordinamento cittadino e quello provinciale di Forza Italia ringraziano pubblicamente Angela Marano, candidata di Forza Italia a Sanremo per il rinnovo del prossimo Consiglio Comunale, per aver portato i saluti al Segretario Nazionale, Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita a Rapallo dal Coordinatore Regionale di FI Carlo Bagnasco.