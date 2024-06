Elezioni, 'Sanremo al Centro': "Sonia De Masi instancabile per San Romolo"

Ha riscosso molti apprezzamenti e grande partecipazione l’incontro promosso a San Romolo da Sonia De Masi (Sanremo al Centro) che beneficiato di ben due presentazioni, quella dell’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, anch’egli candidato in Sanremo al Centro e quella del candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo, Alessandro Mager.

Titolare di una piccola impresa di servizi alle abitazioni, supermamma, sposata con Emiliano, Sonia De Masi è nota a Sanremo come persona di grande disponibilità e generosità e per aver sempre contribuito a costruire relazioni sociali.

“Sonia De Masi è una donna instancabile – ha affermato Faraldi – che ha deciso di candidarsi per essere un riferimento per San Romolo nella prossima amministrazione comunale. Con la sua determinazione saprà farsi carico delle istanze dei sanromolini e contribuire al miglioramento della frazione e del territorio circostante (Bevino, Borello, Bignone)”.

“La nuova amministrazione – ha spiegato Mager – dovrà intervenire rapidamente per sistemare gli asfalti della strada per San Romolo e di alcune vie della frazione e delle borgate limitrofe. Inoltre, bisognerà proseguire con forza lo sviluppo del progetto che riguarda gli sport all’area aperta, di cui San Romolo è centrale. Sonia De Masi, con la sua disponibilità, è una donna di valore che sicuramente sarà un riferimento per gli abitanti della frazione e per l’Amministrazione e io sono fiero che abbia deciso di voler far parte del nostro progetto”.