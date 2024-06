Elezioni. il leader del movimento civico di centro destra 'Andiamo!' Maurizio Zoccarato: “Mercato dei Fiori di Sanremo: una situazione indegna!” (video)

Il leader Andiamo! Maurizio Zoccarato prosegue con i video, quattordici in sette giorni, per esporre la visione del movimento civico di centro destra a sostegno del candidato sindaco Gianni Rolando sul futuro di Sanremo.



Dopo il Pronto Soccorso di Sanremo e aver dichiarato con forza di voler 'combattere' per mantenere i reparti nell’Ospedale cittadino, l’ex sindaco Zoccarato si è recato al Mercato dei Fiori di Sanremo: ”La situazione al Mercato dei Fiori è indegna! Il Mercato dei Fiori di Sanremo dovrebbe essere il fiore all’occhiello della floricoltura e del commercio floricolo. Valle Armea, l’unica zona industriale della nostra città, dovrebbe essere sviluppata con una viabilità chiara, non come quella attuale. Nell’edificio del Mercato dei Fiori 'convivono' anche scuole e palestre, non è pensabile che i nostri figli vengano a scuola passando tra i camion della spazzatura ed ai corrieri che procedono a velocità elevate. Dopo l’incidente di qualche mese fa, qualcuno si è lavato la coscienza mettendo dei cartelli, ma non funziona così, si devono prendere delle decisioni serie e avere le idee chiare. Andiamo! si impegna a realizzare ad un piano scuole e ad un piano palestre, per la sicurezza ed il futuro dei nostri figli”.