Zoccarato: “Sette giorni al voto, in 14 video vi racconterò le idee del nostro movimento per il futuro di Sanremo"

Il leader di Andiamo! l’ex Sindaco Maurizio Zoccarato racconta in quattordici video, due video al giorno, le idee del movimento civico di centro destra a sostegno del candidato Gianni Rolando per il futuro di Sanremo.

“Partiamo dal Pronto Soccorso, dove qualche mese fa hanno salvato la vita a mio padre. Ironia della sorte è stata proprio la mia Amministrazione, in particolare con il supporto del dottor Marco Mauro, a volere con forza il potenziamento e l’ammodernamento del Pronto Soccorso di Sanremo. Ci siamo riusciti facendo un 'braccio di ferro' con la Regione".

Lo ha detto Maurizio Zoccarato che prosegue: “Dobbiamo proseguire a far sentire con forza la nostra voce in Regione! Perché siamo favorevoli all’Ospedale unico, ma non vogliamo che tolgano i reparti da Sanremo, prima che l’Ospedale di Taggia sia operativo. La Sanità è un diritto di tutti e per tutti, dobbiamo pensare ai nostri figli e ai nostri anziani. L’Ospedale di Sanremo è una risorsa e ci opponiamo con forza allo spostamento dei reparti ad Imperia".