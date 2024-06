Fulvio Fellegara e il suo piano turistico per Sanremo: “L'obiettivo è attrarre turisti tutto l’anno”

Il programma punta a creare un'identità forte e riconoscibile per Sanremo, valorizzando le eccellenze della città in ambito culturale, musicale, sportivo e naturale, e creando un marchio distintivo che attiri visitatori da tutto il mondo. Importante anche potenziare le infrastrutture e crearne di nuove per supportare grandi eventi come il Festival della Canzone. Un altro aspetto fondamentale è promuovere un turismo eco-sostenibile, incoraggiando attività all'aperto che sfruttino il patrimonio naturale di Sanremo, come la pista ciclabile, i parchi cittadini, per attrarre turisti in ogni stagione.