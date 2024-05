Sanremo: via Tasciaire stretta e pericolosa, i residenti chiedono al Comune un tavolo di concertazione

I residenti di via Tasciaire chiedono aiuto alla prossima Amministrazione comunale per trovare una soluzione all’annoso problema del transito nella stretta e tortuosa via dell’immediato entroterra di Sanremo.

La strada, che si interseca con via Dante Alighieri all’altezza del quartiere di Baragallo, ha infatti il cronico dilemma del passaggio delle auto dei residenti ma, soprattutto, di eventuali mezzi di soccorso tra Vigili del Fuoco ed ambulanze.

Nel sopralluogo che abbiamo fatto con chi vive nella zona ha fatto trasparire la situazione, con luoghi che potrebbero vedere un allargamento della strada ed altri che, invece, rimarranno sempre nella stessa situazione. Ci sono infatti confini di abitazioni che non possono essere ridotto mentre, per altri, i residenti si sono dichiarati disponibili a ridurre le proprietà per garantire un passaggio più agevole.

In alcune zone è stato già fatto ma ora i residenti chiedono al Comune un tavolo di concertazione per trovare una ‘quadra’. Cosa vogliono? In pratica fare un accordo con palazzo Bellevue, affinchè si faccia carico dei lavori, in modo da rendere più sicura una strada molto trafficata e che viene utilizzata anche da chi arriva da zona ‘Valloni’ e da San Pietro.

Oltre al problema del transito difficoltoso, anche per corrieri e spedizionieri, c’è pure quello dell’acqua che scende a valle in occasione di piogge importanti. Alcune abitazioni, infatti, vengono letteralmente invase da acqua e fango senza che i residenti possano fare nulla. Nelle zone più ripide viene chiesta l’installazione di griglie che possano limitare il fenomeno e far confluire l’acqua nel vicino torrente San Francesco.

“Al Comune non chiediamo un intervento totale e in breve tempo – ci hanno detto – ma almeno a ‘lotti’, in modo da poter trovare una soluzione in alcuni anni. Noi siamo pronti a ridurre le nostre proprietà per far allargare la strada, ma chiediamo una collaborazione da palazzo Bellevue perché la situazione si fa sempre più difficile”.