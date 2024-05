Sanremo: 'foresteria' per il personale sanitario, le proposte del Comitato ai candidati a sindaco

Il comitato sanremese, formato dalle locali organizzazioni sindacali insieme alle associazioni Anteas, Cittadinanzattiva ed Auser, ha inviato una ‘lettera aperta’ ai candidati ai sindaco di Sanremo, sull’utilizzo dell’intero primo piano delle ex Scuderie di Villa del Sole come ‘Foresteria’ per il personale sanitario.

“E’ noto che le attività sanitarie ospedaliere e di medicina territoriale – sottolinea il comitato - poter funzionare hanno bisogno della presenza di professionisti della Sanità, come è anche noto che il territorio di Asl 1 (per motivi diversi) soffre di una drammatica carenza di professionisti della sanità. Senza incentivi la sanità in Asl1 rischia il collasso, dato che non dispone di un numero di professionisti adeguato alle reali esigenze”.

Tra gli incentivi che il comitato ha proposto c’è quello relativo alla realizzazione di alloggi o foresterie per fornire una sistemazione temporanea al personale sanitario residente altrove e che sia disposto a trasferirsi nella nostra realtà. “Si tratterebbe di un primo passo, anche se non sufficiente, visto che al 1° piano delle ex Scuderie si trovano altri tre locali (ristrutturati a suo tempo sempre ad uso foresteria) che vengono utilizzati da tre associazioni (Nazionale Ufficiali di gara, Sanremo Rally team e Nazionale Finanzieri) che possono essere ospitate altrove”.

“La proposta avanzata (che non comporta alcun disagio alle Associazioni coinvolte) – prosegue il Comitato - non è stata condivisa dall'Amministrazione uscente con motivazioni non soddisfacenti, a cui non è seguita alcuna alternativa concreta. Ricordiamo che, nel luglio del 2020, tutti gli spazi liberi del Palafiori sono stati affidati dal Comune in gestione per 20 anni alla Fondazione Orchestra Sinfonica. Si è trattato di una scelta che ha consentito alla Fondazione di disporre di un patrimonio consistente e di una sede importante con ampi spazi per la promozione di attività culturali e congressuali rilevanti”.

Il Comitato propone di trasferire la direzione della Sinfonica (ora ospitata al 2° piano di Villa Zirio) negli ampi spazi del Palafiori, di assegnare alle tre associazioni (ora ospitate al 1° piano delle ex Scuderie di Villa del Sole) i locali resi liberi e di assegnare ad Asl 1 gli ulteriori tre locali del 1° piano delle ex Scuderie di Villa del Sole.

“Ci sembra una proposta concreta – termina il Comitato - che non penalizza alcuno, razionalizza e riunisce in una unica sede la Sinfonica, assicura una sede adeguata alle associazioni e consente di avere nella nostra città una prima ‘Foresteria’ di dimensioni accettabili, in una sede appropriata e in posizione logistica ottimale. Chiediamo ai candidati a Sindaco di Sanremo di esprimersi ora, prima delle elezioni, la loro opinione in merito”.