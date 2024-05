Elezioni Sanremo. la lista 'Andiamo!' a sostegno del candidato sindaco Gianni Rolando: “La sicurezza una priorità del nostro programma"

“Il tema della sicurezza è una priorità del nostro programma, proponiamo azioni concrete in tutta la città: dal centro alle frazioni.” Afferma Francesca Zoccarato, candidata nel movimento civico di centrodestra Andiamo!: “Abbiamo in programma l’introduzione del Vigile di quartiere e di Frazione, un agente di Polizia Municipale, che sarà un punto di riferimento per la popolazione e la sicurezza dei cittadini, grazie ad una conoscenza specifica del territorio e delle persone che lo abitano. Questo sarà possibile potenziando il Corpo di Polizia Locale, con nuove assunzioni. Inoltre, riteniamo fondamentale incrementare la video sorveglianza, con nuovi sistemi all’avanguardia, che non solo rappresentano un deterrente, ma che consentano di identificare gli autori di eventuali reati. Proponiamo, inoltre, di potenziare il sistema di illuminazione pubblica, tramite moderni sistemi a led, con aumento della luminosità e ingenti risparmi economici. Soluzioni che consentiranno ai cittadini e turisti di ‘tornare a casa in sicurezza’.”