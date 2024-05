Tutto esaurito per "Riviera Mon Amour" l’omaggio alla Riviera di Ponente di Giovanni Senese con cucina d'autore e prodotti del territorio

È iniziato ieri sera il ciclo di appuntamenti in cui l’alta cucina di grandi chef stellati liguri si intreccerà con le creazioni di Gianni Senese. Il nuovo progetto del maestro pizzaiolo, "Riviera Mon Amour", intende esaltare le materie prime locali attraverso pizze stagionali create con primizie provenienti dal suo orto sinergico e da produttori fidati. Un itinerario gastronomico a quattro mani vedrà, che vedrà chef stellati celebrare il Ponente ligure con la preparazione di pizze limited edition.

Ospite della prima serata lo chef Enrico Marmo, del ristorante Balzi Rossi di Ventimiglia, una stella Michelin, che ha realizzato con Gianni Senese un interessante menù in grado di stimolare il palato, ma anche la vista, l'olfatto e persino il tatto. Ogni dettaglio, dal piatto servito alla presentazione, è stato studiato per creare un'esperienza sensoriale unica.

La serata a 4 mani, condotta dal giornalista Claudio Porchia, si è rivelata un trionfo di creatività e gusto, confermando ancora una volta l’importanza di valorizzare le materie prime locali. La partecipazione entusiasta del pubblico ha reso ancora più speciale questa esperienza mostrando quanto sia apprezzato il connubio tra tradizione e innovazione nella cucina contemporanea.

Un grande successo ottenuto grazie alla perfetta sinergia tra i due chef e alle eccellenze proposte in ogni piatto, che, oltre alle verdure dell’orto curato da Senese e le erbe spontanee raccolte da Enrico Marmo, comprendevano i formaggi dell’azienda Cornus di Rezzo, l’olio Evo del frantoio Sant’Agata di Oneglia, le acque di San Benedetto ed i vini della cantina Garesio, che hanno saputo esaltare al meglio i sapori dei piatti.

Un menu, lungamente studiato e provato, che ha proposto una serie di piatti gourmet caratterizzati da sapori originali e combinazioni audaci.

Si è iniziato con una Torta di zucchine impreziosita dai fiori di Tulbaghia insieme al Bun con ragù di coniglio, abbinata a un eccellente Pinot Nero Alta Langa Pas Dosé DOCG Millesimato Garesio.

Successivamente, si è gustata la Marinara a 2 cotture abbinata ad una raffinata ed elegante cacciatora di Triglia.

Si è poi passata ad un’altra classica preparazione di Senese, la Pizza alla pala servita con crema di prescinseua, erbe amare, olandese al miso e caviale, abbinata a un Sauvignon Monferrato DOC Bianco Resilio Garesio. Una pizza che ha sorpreso per gli abbinamenti coraggiosi, ma gustosi in grado di esaltare la prescinseua prodotta dall’azienda agricola casearia di Rezzo.

La cena è proseguita con la Pizza a portafoglio con provola affumicata, zucchine trombetta, gamberi e concentrato di pomodoro, servita con un calice di Langhe DOC Nebbiolo Garesio.

E in ultimo la nuova creazione di Senese, la Napoletana in evoluzione "Incontro Spinoso", accompagnata da un Barolo DOCG del comune di Serralunga d'Alba Garesio. Una pizza dedicata alla primavera, dove il Carciofo violetto di Albenga presidio Slow food viene proposto in tre consistenze (yogurt, crema e arrosto), insieme al filetto di Sogliola agli agrumi, la polvere di sogliola disidratata, ed un tocco di grande raffinatezza con la maionese di Begonia e olio di caffè verde.





Come dessert la coppia di chef ha proposto una rivisitazione della Tarte Tatin a chiusura di un percorso degustazione caratterizzato da una ricerca costante di materie prime di grande qualità.

Le melodie del cantante Luca Griotto hanno accompagnato tutta la cena.

Prossimi ospiti della cucina di Giovanni Senese saranno gli chef stellati Antonio Buono, del ristorante Casa Buono di Ventimiglia, e lo chef Marco Visciola del Marin di Genova.

La Pizzeria Senese, per la qualità dell’accoglienza e attenzione al territorio è stata inserita fra i Ristoranti della Tavolozza e si trova a Sanremo in via Scoglio n. 14, tel.01841897825.