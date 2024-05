Pigna: sabato prossimo, terza edizione della Giornata della Cultura Artigiana

Sabato 1° giugno 2024 a Pigna, dalle ore 11.00 alle 18.00, si terrà la terza edizione della Giornata della Cultura Artigiana.

Spiegano gli organizzatori: “Venite a scoprire il mondo dell'artigianato: il falegname, l'arrotino, la ceramista, il fabbro ed altri. Potrete scoprire come si fanno i saponi, accessori, gioielli e altri oggetti con materiali riciclati, come si utilizza l'uncinetto. Potrete imparare a costruire un gioco della tradizione popolare, il grande Giovanni (in legno o cartone vegetale), con il maestro Raffaele e divertirvi con il suo Spin Art Giracolore, a fare un puzzle, e disegnare Si parlerà del mondo delle api, della distillazione della lavanda, del bonsai, dei nostri contadini con i loro prodotti del territorio. Ci saranno laboratori per adulti e bambini. E si potranno visitare il centro storico, il museo etnografico e due antichi forni cooperativi, con l'aiuto della guida. Una giornata piena di attività e scoperte!”.