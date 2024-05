Alla Gismondi di Sanremo il primo sistema di Intelligenza Artificiale in una farmacia in Italia

La Farmacia Gismondi di piazza Colombo a Sanremo ha introdotto un'innovazione tecnologica straordinaria: un clone interattivo con intelligenza artificiale sviluppato dalla startup sanremese 'FutureFlow' in collaborazione con '2Gem'. Il sistema all'avanguardia è stato adottato per la prima volta in Italia proprio dalla Farmacia Gismondi, rivoluzionando l'interazione con i clienti e migliorando significativamente la loro esperienza di acquisto e consulenza.



Un'innovazione rivoluzionaria: la tecnologia proprietaria di FutureFlow permette ai clienti della farmacia di ricevere consigli e suggerimenti personalizzati per la loro salute e benessere in tempo reale. Un clone virtuale del farmacista stesso, dotato di intelligenza artificiale, risponde direttamente alle richieste dei clienti, fornendo informazioni precise e utili. L'interfaccia a schermo serve come riepilogo delle conversazioni avvenute, rendendo il processo trasparente e facile da seguire. I clienti possono chiedere ad esempio, suggerimenti per il mal di gola, prenotare un appuntamento o ricevere raccomandazioni su prodotti specifici come integratori o farmaci da banco in modo immediato e preciso.



Il ruolo: FutureFlow, la startup tecnologica sanremese dietro questa innovazione, è in prima linea nello sviluppo di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. Il loro sito web, www.futureflow.it, offre ulteriori dettagli sui vari progetti in corso e sulle tecnologie emergenti che stanno implementando. Fabio Leanzi, Digital Innovator di Perinaldo (Docente in Confartigianato per innovazioni tecnologiche), e Manuel Brea, sviluppatore di Sanremo, hanno convogliato tutta la loro esperienza e passione maturata in questi anni, offrendo un servizio che combina efficienza, accessibilità e innovazione.



Impatto: la reazione della clientela è stata estremamente positiva, con numerosi utenti che hanno già usufruito di questa nuova tecnologia, apprezzandone la facilità d'uso e l'efficacia. La Farmacia Gismondi, con questo progetto innovativo, dimostra ancora una volta il suo impegno nel fornire servizi eccellenti e all'avanguardia ai propri clienti.