Ventimiglia, Stefano Senardi ospite a “La stampa va in Biblioteca” (Foto)

Tutta la musica leggera nazionale e internazionale raccontata a 33 giri. Verrà illustrata da Stefano Senardi domani, il 29 maggio, alle 16.30 alla biblioteca Aprosiana a Ventimiglia, dove sarà ospite della rassegna letteraria “La stampa va in Biblioteca”.

Ad intervistare l'autore del libro 'La musica è un lampo' sarà la giornalista Miriana Rebaudo, curatrice della rassegna proposta e organizzata dall’associazione Pro Cultura Ventimiglia nel chiostro di Sant’Agostino, in piazza Bassi 1.

"Il libro autobiografico di Stefano Senardi è incentrato sui personaggi della musica italiana ed internazionale visti da vicino: le amicizie, i ricordi, i mille flashback e le sorprese di un grande addetto ai lavori del mondo musicale" - fanno sapere gli organizzatori - "Produttore musicale e discografico tra i più noti e apprezzati in Italia dai primi anni ‘90 e fino al nuovo secolo. Cgd, Wea, Polygram sono solo alcune delle major che lo hanno visto all’opera e sempre dai 'posti di comando'. Ha anche fondato una sua etichetta: NuN Entertainment. Senardi ha seguito la carriera e ha lavorato insieme a moltissimi artisti tra i quali Franco Battiato, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Jovanotti, Zucchero, Madonna, Pavarotti, Simply Red, Gianna Nannini, Carmen Consoli, Pino Daniele e i CSI ed è stato direttore artistico di Radio Fandangomentre. Tuttora è membro del consiglio direttivo del Club Tenco. Sua la serie 33 giri Italian Masters, inventata per Sky Arte. Ha anche realizzato per Rai3 un'intervista-biopic con Caterina Caselli e, sempre per la Rai, un documentario su Franco Battiato".