Ventimiglia, domani si celebra la a Giornata “Legalità ci piace”

Domani alle ore 12,00 nella Sala consigliare del Comune di Ventimiglia, alla presenza del Prefetto Valerio Massimo Romeo, del Sindaco Flavio di Muro e del Presidente Provinciale della Confcommercio Enrico Lupi, sarà celebrata la Giornata “Legalità ci piace”. Saranno affrontati i temi della sicurezza e della lotta alla contraffazione.

“Cogliendo l’occasione dell’ottima iniziativa della Confcommercio nazionale, spiega Dario Trucchi, Presidente della Confcommercio di Ventimiglia, relativa alla Giornata Legalità ci piace, ho ritenuto corretto e doveroso proporre un focus nella città di Ventimiglia, dove, in particolare, è purtroppo presente in modo importante il fenomeno della contraffazione, che provoca un danno al commercio regolare. È un tema tornato in auge di recente, pur se contrastato con impegno e attenzione dal Prefetto e dal Sindaco, attraverso l’impiego della Forze dell’ordine. Riteniamo sia comunque un argomento da non sottovalutare e l’appuntamento di mercoledì 29 maggio rappresenterà un ulteriore segnale di attenzione e azione sinergica, da parte della Confcommercio e delle Istituzioni”.