Molini di Triora, pronto il nuovo ponte in ferro sul torrente Argentina: domani l'apertura (foto)

A Molini di Triora è pronto il nuovo ponte in ferro sul torrente Argentina sulla strada provinciale 65 di collegamento con Pigna. L’apertura è in programma domani alle 8,30. L’opera, per una lunghezza di 30 metri e una larghezza di poco inferiore agli 8 metri, garantisce il doppio senso di marcia dei mezzi, senza alcun limite di portata. I lavori, iniziati nell’estate del 2023, sono stati curati dalla Provincia, che ha affidato l’intervento all’Impresa Preve Spa di Roccavione (Cuneo) per un importo di 741 mila euro, comprensivo anche della realizzazione del guado sostitutivo del ponte durante il cantiere.

Il vecchio ponte in ferro, degradatosi nel tempo al punto che nel 2021 il transito era riservato solo ai mezzi leggeri su una corsìa, è stato demolito e ricostruito seguendo una scelta progettuale che ha consentito il consolidamento delle due spalle di appoggio mediante la fondazioni speciali su micropali, la realizzazione di una struttura portante in acciaio corten in grado di auto proteggersi dalla corrosione elettrochimica, la realizzazione di una sovrastruttura mediante una soletta in calcestruzzo, di un piano viabile bitumato e di barriere metalliche di protezione “bordo ponte”.

Il nuovo ponte si inserisce in un itinerario immerso nell’entroterra, che grazie alle strade provinciali 65 e 17 attraversa la provincia da Pigna a Pieve di Teco, immediatamente a ridosso delle Alpi Marittime e dell’area del Parco delle Alpi Liguri. Inoltre il ponte è la porta di accesso alle aree del Colle della Melosa e della diga di Tenarda.

“E’ un’opera assai importante sia per le viabilità sia per l’economia locale, commenta il Presidente della Provincia Claudio Scajola, assicura nell’entroterra collegamenti fondamentali anche per le attività turistiche e agro-silvo-pastorali della provincia”.