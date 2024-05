Ventimiglia, degrado e rifiuti in via alle Ville: "Siamo stufi, ce ne ricorderemo quando si andrà a votare" (foto)

"Per l'ennesima volta ci tocca segnalare il grave stato di incuria in cui versano le isole ecologiche site in Via alle Ville a Ventimiglia". Così il nostro lettore M.M. scrive alla redazione per denunciare questa situazione di degrado.

"La cosa più grave é che i rifiuti 'abbandonati' sono li da mesi e mesi e nessuno é mai intervenuto per rimuoverli e ciò malgrado le diverse segnalazioni già inoltrate da altri concittadini. E' un dato di fatto che i rifiuti 'abbandonati' soprattutto se in grandi quantità, come ad esempio a Porta Canarda, attirino altri rifiuti. Si chiede all'amministrazione comunale di intervenire e che il territorio di Ventimiglia non é limitato alla piazza del Comune e dintorni ma anche alle frazioni.

"Siamo stufi di questa situazione e ce ne ricorderemo quando si dovrà andare alle urne"