Sanremo, grande affluenza al gazebo di FdI in via Escoffier

Numerosi i cittadini che ieri hanno approfittato della presenza, in Via Escoffier, del gazebo di FdI per ottenere informazioni, corredate da apposito materiale distribuito, sul programma elettorale del partito di Giorgia Meloni in vista delle prossime elezioni europee e di quelle amministrative, a sostegno del candidato sindaco Gianni Rolando.

Quest’ultimo, al termine dell’incontro, svoltosi al Centrale per un confronto tra i candidati sindaci organizzato dalla Confcommercio, ha raggiunto il gazebo, insieme anche al Senatore Gianni Berrino, il quale ha voluto rendere omaggio a Mike Bongiorno, in occasione del centenario, con una foto accanto alla statua allo stesso dedicata