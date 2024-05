Elezioni Sanremo: 'Andiamo!' interviene sulla mancanza di acqua al Cimitero di Poggio.

Il candidato di Andiamo! Daniele Moraglia interviene sulla mancanza di acqua al Cimitero di Poggio.



"Questa mattina mi sono recato a fare visita ai miei cari e ho avuto modo di scoprire che al Cimitero di Poggio non esce acqua dalle fontanelle. Parlando con alcuni abitanti, ho scoperto che la situazione è tale da più di una settimana. Molti cittadini sono costretti a portare le taniche piene da casa, per poter innaffiare le piante o mettere l'acqua nei vasi per i fiori recisi. Mi dicono di aver già segnalato il problema, ma ad oggi, nulla è ancora stato risolto e permane la situazione di disagio da una parte e di spreco d'acqua dall'altra. Mi sono attivato per segnalato il guasto a Rivieracqua. Dopo ben dieci chiamate al numero verde senza ricevere riscontro, mi sono recato nella sede di Rivieracqua per fare la segnalazione allo sportello competente. Attendiamo fiduciosi un intervento risolutivo”.