Bordighera, continuano i lavori di asfaltatura: intervento in via dei Colli (Foto)

Continuano i lavori di asfaltatura a Bordighera. In via dei Colli il cantiere prosegue nel tratto tra via Corombeire e l’incrocio con via degli Inglesi.

Salvo imprevisti il cantiere si concluderà venerdì 31 maggio. "Prosegue il cantiere per il rifacimento dell’asfalto in via dei Colli, dall’altezza di via Corombeire fino all’incrocio con via degli Inglesi per una superficie totale di quasi 5.000 mq" - fa sapere il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

Prosegue, perciò, il piano asfalti per cui l’Amministrazione Ingenito ha stanziato 600mila euro. Dopo i lavori in via Vittorio Emanuele II, tra via San Marco e via Noaro, e in via Francesco Rossi a giugno sono previsti cantieri in via Cornice dei Due Golfi, via Coggiola e via Generale Rossi. "Salvo imprevisti i lavori termineranno entro fine mese" - sottolinea il primo cittadino - "Il nostro piano asfalti andrà avanti anche a giugno in altre zone della città".