Avviata oggi dalle Prefetture la cabina di coordinamento per i progetti Pnrr: 265 i progetti imperiesi

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in collegamento dalla Prefettura di Roma e insieme al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a quello per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto, e al Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha dato il via ai lavori delle ‘Cabine di coordinamento’.

Per quanto concerne Imperia, il Prefetto Valerio Massimo Romeo, ha costituito l’organismo il 22 maggio scorso e del quale fanno parte il Presidente della Provincia, rappresentanti della Ragioneria Territoriale dello Stato, della Regione Liguria, dei Sindaci della provincia e ha previsto nel provvedimento costitutivo anche l’inserimento dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché di altri soggetti, di volta in volta, interessati dalla materia.

La ‘Cabina di Coordinamento’ assume un’importanza fondamentale per la rete dei Comuni, soggetti attuatori del PNRR, in quanto si pone come organismo di supporto e di confronto, volto all’esame e alla risoluzione delle problematiche connesse all’attuazione dei progetti PNRR presentati dai Comuni di questa provincia.

Per la provincia di Imperia, 65 Comuni hanno presentato 251 progetti per piccole opere, 57 per medie opere. 14 sono invece i progetti di rigenerazione urbana: 11 presentati da Imperia, 2 da Sanremo e 1 da Ventimiglia.