Taggia, opposizioni all'attacco: “Conio uno e trino, proprietario, progettista e sindaco”

“Dall'accesso agli atti negli uffici di edilizia privata abbiamo appreso che il sindaco Conio, (architetto) a cui è vietato per legge svolgere la propria attività professionale sul territorio del Comune, durante il periodo del suo mandato, ha presentato, tra le altre, anche due pratiche edilizie per immobili di cui è comproprietario”.

Così il gruppo di minoranza “Progettiamo il futuro” va all'attacco del sindaco Mario Conio e aggiunge: “Una pratica per trasformare un garage in appartamenti e la seconda per cambiare la destinazione d'uso da ufficio ad unità abitativa. Quindi è emerso che Mario Conio, proprietario, ha conferito incarico di progettista all'architetto Mario Conio, e il sindaco Mario Conio sicuramente non avrà posto problemi all'autorizzazione. Ai cittadini il giudizio, al sindaco l'esame di coscienza”.

In allegato le pratiche contestate al sindaco