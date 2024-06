Rolando, “Volontariato grande risorsa con la Consulta delle Associazioni”

“Il volontariato è una grande risorsa che va sostenuta con tutti i mezzi, e senza un coinvolgimento delle associazioni cittadine si fa poca strada”.

Parole di Gianni Rolando, candidato sindaco del Centrodestra, che sul tema rilancia: “Così come previsto nel mio programma elettorale, andremo a istituire la nuova Consulta delle Associazioni. Ritengo infatti fondamentale - afferma Rolando - che la nuova amministrazione si confronti con la Consulta, organo previsto dallo Statuto comunale, che coinvolga le realtà che operano in diversi settori, visto che l’amministrazione uscente è da oltre 5 anni che non coinvolge ed indice riunioni con le associazioni. È molto grave a mio avviso, perché le associazioni oltre a rappresentare una parte importante della città, possono essere protagoniste per quanto concerne l’organizzazione e la calendarizzazione di eventi e manifestazioni che richiamano persone in città. Penso anche - aggiunge Rolando - alla creazione di un vero e proprio Albo dei Volontari perché è necessaria una pianificazione condivisa e serve dialogo, elementi fondamentali per mantenere viva Sanremo tutto l’anno. Inoltre, come accaduto in passato, si possono organizzare e promuovere iniziative in sinergia tra le varie realtà. Concludo ringraziando tutti i sanremesi che mettono il loro tempo a disposizione, in pieno spirito di servizio, dedicandolo alle attività dell’importantissimo terzo settore”.