Sanremo: verso il ballottaggio, ancora nessuna decisione dei 'fellegariani' ma proseguono le riunioni

“Stiamo lavorando per prendere una decisione comune, con le tre liste che mi hanno sostenuto. Siamo in riunione plenaria continua, in modo da consegnare al nostro elettorato una posizione comune, il più presto possibile, per andare a votare al ballottaggio”.

Sono le parole di Fulvio Fellegara, candidato a sindaco al primo turno con le liste di centrosinistra (Partito Democratico, Generazione Sanremo e Progetto Comune) ad una settimana dal voto che dovrà stabilire se, sulla poltrona di sindaco a palazzo Bellevue dovrà sedere Gianni Rolando o Alessandro Mager.

Intanto, da oggi Sanremo ha una certezza: non ci potrà essere nessun apparentamento, visto che il termine ultimo per poterlo presentare scadeva ieri sera. Nei giorni scorsi, tra le tante riunioni che il centrosinistra ha tenuto per decidere il da farsi per il ballottaggio, non era mai emersa la possibilità che qualche lista potesse staccarsi e scegliere per l’apparentamento. Ma le voci che circolavano sostenevano che potesse essere attuato, dall’una o dall’altra lista a sostegno di Fellegara.

Un’altra certezza che emerge è quella più volte sventolata negli ultimi giorni, ovvero che la decisione che verrà presa sarà di coalizione. Ovvero si deciderà univocamente tra le tre liste cosa indicare a quel 20% di elettori che ha scelto Fulvio Fellegara e il centrosinistra, al primo turno. Si tratta di circa 5.000 voti che potrebbero far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Vent'anni fa Gianni Rolando era candidato nel centrodestra contro Claudio Borea e partiva con un vantaggio di 1.500 voti dal primo turno. Ora ne ha 2.500 in più.

Cosa decideranno nelle riunioni che si stanno susseguendo e che proseguiranno anche nelle prossime ore? Impossibile strappare un’anticipazione a Fellegara stesso e ai vertici delle tre liste. Da indiscrezioni trapelate nelle ultime ore rimane chiara l’idea di Progetto Comune che vorrebbe indicare scheda bianca ai propri elettori mentre sembra più morbida la possibilità di scelta per le altre due liste.

Generazione Sanremo e Pd cosa decideranno? All’interno del Partito Democratico c’è ancora la scottante delusione (e anche un po’ di rabbia) per la fuoriuscita di diversi esponenti ora in ‘Sanremo al Centro’, che ha provocato l’assenza del partito in amministrazione per molti mesi. Difficile capire, quindi, se il Pd si schiererà con Mager o indicherà agli elettori di lasciare bianca la scheda. C'è anche chi sostiene che molti esponenti del Pd abbiano già votato Mager al primo turno con il 'disgiunto'.

Situazione un po’ diversa per Generazione Sanremo, che non ha un passato amministrativo come il PD e che potrebbe decidere in modo diverso. Proprio per questo sembra che le diverse ‘anime’ della coalizione di Fulvio Fellegara abbiano pareri differenti. Starà proprio al leader intervenire per cercare una posizione univoca da sottoporre agli elettori.

Al momento non esiste una ‘deadline’ immediata sulla decisione da prendere. Le riunioni si susseguono ora per ora e, non è escluso che una scelta definitiva possa essere presa entro domani.