Elezioni Sanremo, Alessandro Sindoni (Anima): "Materiali di scavo dell'Aurelia bis per creare parchi urbani sopra Poggio e a Bussa""

“Il candidato della destra Artioli sostiene che parte del materiale proveniente dai futuri scavi del proseguimento dell’Aurelia bis debba essere versato in mare, davanti a Pian di Poma. Ciò è impossibile - come ci ha dettagliatamente spiegato l’Ing. Stefano Puppo - considerati gli elevati costi che si renderebbero necessari per realizzare l’opera marittima di contenimento. Mi sembra sorprendente che il candidato Sindaco del fare non lo abbia spiegato al suo candidato Artioli”. A dirlo è Alessandro Sindoni (Anima) che spiega: “Considerato che la capacità di accumulo non sarebbe esaustiva dell’intero volume di scavo, sarebbe comunque necessario trovare altre soluzioni.

La nostra proposta è quella di utilizzare il materiale per realizzare un’ampia superficie pianeggiante in una zona totalmente collinare alle pendici del Monte Colma, per creare un grande parco urbano di media collina e consentire lo sfruttamento di aree oggi completamente abbandonate ma di elevato pregio paesaggistico. L’opera costituirebbe oltretutto un forte presidio sul territorio nei confronti degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

Una soluzione analoga potrebbe essere proposta per altre zone della città, come ad esempio il vallone di Bussana, per creare zone di collegamento col mare e per campi sportivi che a Bussana non esistono".