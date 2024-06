Elezioni Sanremo: Mager sul Porto vecchio "La Conferenza dei Servizi dovrà durare tutto il tempo necessario"

A pochi giorni dal voto del ballottaggio, il candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager torna sull'opera di restyling del porto vecchio: “Come ho già detto in altre occasioni durante la campagna elettorale, il restyling del porto vecchio sarà una grande occasione per la città, un'opportunità di sviluppo importante in ottica commerciale, turistica, urbanistica e occupazionale, ma tutto l'iter andrà seguito con grandissima attenzione, sia per quanto riguarderà la fase operativa, sia per quella gestionale. Realisticamente – prosegue Mager - mi aspetto che la Conferenza dei Servizi decisoria per il Porto possa durare almeno tutto il 2024, tempo congruo per effettuare tutte le ultime varianti necessarie e su questo abbiamo già le idee molto chiare su come intervenire, dopo numerosi confronti con tutte le realtà che operano, vivono e lavorano nel porto.