Elezioni Sanremo, Rolando: “Più attenzione per viabilità, asfalti, posteggi e mezzi pubblici"

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando interviene sul tema del nuovo piano della viabilità per Sanremo, affermando che “è necessario attivarsi nelle sedi opportune, per aumentare il numero e la qualità dei treni e trovare una soluzione definitiva all’ormai inaccettabile problema delle lunghe code per raggiungere la nostra Riviera”.



È ancora: “Agire sulla viabilità esistente, con interventi puntuali: rotonda a San Martino, apertura svincolo Aurelia bis a San Martino, per i mezzi provenienti da ovest, collegamento via Vesco con zona Portosole, rotonda al fondo di via Padre Semeria e realizzazione piccoli tratti stradali per completare una “strada di cornice” da Coldirodi a Valle Armea.“ Sul tema dei parcheggi Rolando ha in mente un piano posteggi smart e sconti per residenti: “Gli attuali parcheggi e quelli in via di esecuzione prevederanno uno sconto per i residenti. Saranno, inoltre - prosegue Rolando -, applicati prezzi agevolati per commercianti e clienti delle strutture ricettive. Si realizzeranno tre grossi parcheggi di interscambio, a Ovest, Est e soprattutto a Nord della città, efficacemente collegati con mezzi pubblici col centro cittadino”.



Particolare attenzione nel programma elettorale di Gianni Rolando la trovano anche i mezzi pubblici e gli asfalti gruviera: “È necessaria - sottolinea Rolando - una maggiore intensificazione dei mezzi pubblici tra periferia e centro, pertanto serve un confronto con Riviera Trasporti per implementare una pianificazione efficace delle tratte. Infine “100 giorni per tornare sulla buona strada”, un piano dettagliato per gli asfalti, che prevede interventi mirati e di estrema urgenza per prevenire rischi imminenti. Sono state identificate come aree critiche quelle con il più alto tasso di incidenti e con segnalazioni frequenti di deterioramento.”