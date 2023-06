Ventimiglia: a 15 giorni dall'elezione e prima del Consiglio comunale intervista al sindaco Flavio Di Muro (Video)

A circa 15 giorni dall’elezione al ballottaggio vinto contro Gabriele Sismondini, abbiamo incontrato il neo sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, a poche ore dal primo Consiglio comunale. Un’intervista a 360 gradi sulle elezioni da poco svolte e sui primi giorni da primo cittadino oltre che, ovviamente, sul futuro alla gestione del comune frontaliero.

Abbiamo parlato, ad esempio, della Giunta da lui scelta: “Credo di aver composto il giusto mix tra rinnovamento ed esperienza. Ci sono Assessori alle prime armi ma anche altri con precedenti importanti a livello amministrativo. Ho tenuto per me alcune deleghe importanti, in particolare i rapporti con gli altri enti, per cercare di risolvere i problemi più grandi della città”.

Non sono mancate le discussioni anche molto dure, in sede di decisione per la Giunta: “Ho cercato di proporre un nuovo metodo, ovvero la condivisione invece dell’uomo solo al comando. Ho dato mandato ai partiti e alle liste civiche, proponendo una lista di nomi. Penso che serva dialogo e condivisione delle scelte, anche se poi le decisioni vanno prese”.

Abbiamo anche parlato delle famose firme dal notaio contro l’ex sindaco Scullino. Si aspetta qualche sua rivalsa? “Mi aspetto che faccia opposizione come gli altri, ma credo che le dinamiche che riguardano il passato debba terminare. Me lo auguro, perché i cittadini vogliono unità di intenti e credo che, la maggior parte dei ventimigliesi voglia che si intraprenda un percorso sereno di amministrazione”.

C’è tanto da lavorare e lei è alla scrivania anche con il comune chiuso: “Le pratiche inevase sono tante e siamo partiti con grande entusiasmo e determinazione. Stiamo mettendo mano su tanti lavori, senza dimenticare la sicurezza e il decoro della città per cambiare registro”.

Molti altri gli argomenti sul tavolo, come la questione migranti, i relativi luoghi di accoglienza di chi ha bisogno. In relazione ai lavori pubblici, quello più atteso è sicuramente relativo alla passerella ma con il sindaco Di Muro che, arrivando da incarichi da Deputato che può avere rapporti migliori con gli enti sovra comunali. Senza dimenticare la ciclabile a sbalzo.

A Flavio Di Muro abbiamo chiesto cosa intende fare nei primi cento giorni, trattando anche il servizio relativo alla raccolta differenziata: “Voglio fare una vera e propria ‘retata’ delle discariche abusive, sia in centro che nelle frazioni. Dobbiamo eliminarle”.

Il sindaco ha anche trattato l’argomento mercato e la sua ottimizzazione, ma anche il porto, le manifestazioni (con un pensiero alla ‘Battaglia di Fiori) e, non ultimo il problema del colle di Tenda, chiuso da due anni e mezzo.