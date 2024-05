Elezioni Sanremo: il candidato sindaco Gianni Rolando incontra la comunità sudamericana

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando, ieri pomeriggio ha incontrato la comunità sudamericana di Sanremo, all’evento organizzato dalla candidata al consiglio comunale di Andiamo! Mildred Bermeo. È stata occasione per parlare della volontà di istituire la consulta degli stranieri, in modo da avere un confronto da parte dell’Amministrazione, con le varie comunità di stranieri residenti a Sanremo, per valorizzarle e confrontarsi su idee e progetti.