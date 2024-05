Elezioni Sanremo, Confcommercio mette a confronto i candidati sindaco: “Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”

Mentre la data del voto (8 e 9 giugno) si avvicina sempre più, Sanremo ha visto questa mattina un nuovo confronto tra i candidati a sindaco. Confcommercio ha riunito i contendenti al cinema Centrale per un dibattito incentrato su economia, commercio e sviluppo della città, temi tra i più discussi in campagna elettorale. Assente al dibattito la sola Erica Martini (Indipendenza!) che non ha preso parte al dibattito per via di un impegno personale.

Le richieste di Confcommercio Sanremo ai candidati sindaco e al futuro primo cittadino sono riassunte nelle parole del presidente cittadino, Andrea Di Baldassare: “Sappiamo quali sono i grandi temi della città, su tutti i trasporti per far arrivare i turisti. Oggi abbiamo fatto la sintesi delle richieste dei nostri oltre 400 associati, al nuovo sindaco vogliamo far capire che non si può remare uno da una parte e uno dall'altra. Noi siamo la parte operante, che ogni mattina accende la città e crea turismo. Noi siamo sempre pronti e anche il sindaco deve essere pronto. Le cose stanno cambiando, iniziamo a capire che l'unione fa la forza anche con interessi diversi, bisogna creare energia e far sì che i turisti arrivino”.

“Nei prossimi cinque anni sarà un percorso difficile con molti cantieri aperti - conclude Di Baldassare - il sindaco avrà una grande responsabilità di fare in modo che i lavori blocchino l'economia. Stiamo tirando fuori la testa dopo la pandemia e dobbiamo stare attenti. Il nuovo sindaco dovrà essere veloce nel rispondere ai quesiti dei commercianti”.

Tre i focus: acqua pubblica, visione della città, e Festival di Sanremo. I candidati sindaco hanno avuto a disposizione tre minuti a testa per ogni domanda, oltre all’intervento finale per l’appello al voto.

Tra il pubblico, oltre ai sostenitori dei candidati sindaco, anche tanti rappresentanti di Confcommercio e del tessuto economico cittadino che si sono confrontati a suon di applausi o di manifestazioni di dissenso.