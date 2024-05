Cultura: l'associazione "L'uomo e il pellicano" organizza una conferenza per il primo anno di attività

La fondazione “L'uomo e il pellicano”, che si occupa di cultura e filantropia e si ispira all’opera e al messaggio etico del medico-missionario alsaziano, nonché premio Nobel per la Pace Albert Schweitzer (1875-1965), festeggia un anno di attività. Il nome della Fondazione deriva dall’intensa attività missionaria di Schweitzer che curò, oltre ai lebbrosi in Africa, anche animali feriti, tra cui i pellicani.

Sabato 25 maggio, alle ore 11.00, nella Federazione Operazione Sanremese di via Francesco Corradi, 47 a Sanremo avrà luogo la conferenza di interesse culturale “Il Sud dell’Europa: Sanremo e il Ponente ligure visti da viaggiatori e botanici tedeschi”. L’evento è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Per l’occasione, il fondatore dell’associazione Alberto Guglielmi Manzoni dialogherà con Claudio Littardi, già responsabile del Servizio Beni Ambientali del Comune di Sanremo e presidente del Centro Studi e Ricerche per le Palme – Sanremo e organizzatore della Biennale europea delle palme.

L’evento, organizzato e curato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano, è patrocinato dal Rotary Club-Sanremo e dall’Azienda Antonio Marchese (Ricerca e Selezione Rose).

«L’impegno della Fondazione è quello di ricercare e creare gioia e bellezza nelle piccole cose della quotidianità, nella propria vita e in quella degli altri – racconta Alberto Guglielmi Manzoni – La nostra filosofia è molto semplice: essere gentili e donarsi agli altri».

Fondata a maggio 2023 da Alberto Guglielmi Manzoni, studioso, scrittore e conferenziere a cui è stato conferito nel 2018, dalla città di Sanremo, il Premio San Romolo per la Cultura e che, ha scritto, tra gli altri, “Albert Schweitzer. L’etica del rispetto per la vita” e “Pace e pericolo atomico. Le lettere tra Albert Schweitzer e Albert Einstein” (con la prefazione di Arrigo Levi). La Fondazione “L’Uomo E Il Pellicano” è un ente del Terzo Settore, con sede a Sanremo e che opera sul territorio nazionale, perseguendo due filoni, uno culturale e l’altro filantropico.

Durante questo primo anno di attività la Fondazione ha organizzato diversi eventi, a partire dalla presentazione della propria attività svoltasi il 23 luglio 2023 presso la prestigiosa location di Villa Nobel a Sanremo. Ha fatto seguito l’evento “Parole e Musica” svoltosi sempre a Bordighera il 2 settembre 2023. Il 10 dicembre la Fondazione ha patrocinato una rassegna cinematografica dedicata all’uomo, alla natura e alla Terra, l’“International Ponente Film Festival” e il 16 dicembre, un concerto di Natale dal titolo “Parole e musica di Natale” presso la Chiesa Luterana sanremese per raccogliere fondi per l’associazione AISLA, Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica (sezione di Imperia) che si occupa dell’assistenza ai malati di SLA e ai loro familiari. Ad inizio 2024, il 13 gennaio, ha avuto luogo un altro concerto dal titolo “Con la musica si può” con l’esecuzione di brani di musica new age eseguiti dalla compositrice e pianista Veronica Rudian, a favore dell’associazione AISLA. IL 27 febbraio, il fondatore Alberto Guglielmi Manzoni in quanto rappresentante della Fondazione è stato invitato, in qualità di relatore, alla Conferenza Rotariana presso il Rotary Club di Imperia per parlare del tema “Dal premio Nobel per la pace Albert Schweitzer alla fondazione l’Uomo e il Pellicano”. L’11 maggio, infine, si è svolta la conferenza di carattere scientifico e divulgativo “Malattie neurologiche oggi: prevenzione e cura” che ha visto protagonisti la neurologa Giovanna Baldassarre, la psicologa e psicoterapeuta Guendalina Donà e l’osteopata e fisioterapista Luca Palmieri.