Ventimiglia, recupero dei morosi per Tari e Imu. Scullino: "Proseguimento di buone pratiche amministrative introdotte da mio mandato"

"Con riferimento all’articolo comparso ieri e titolato 'Il Comune impegnato nel recupero dei morosi per Tari e Imu, nel 2023 incassato più di un milione', devo rilevare ancora una volta come l’Amministrazione Di Muro tenti di spacciare per proprie iniziative di successo quello che è e rimane solamente il proseguimento di buone pratiche amministrative introdotte durante il mio mandato" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Con delibera di Giunta n° 241 del 3 dicembre del 2020, ad oggetto 'Adozione regolamento disciplina per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e del trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione Imu e Tari, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, N. 145” decidemmo di dare attuazione ad una norma di legge statale che puntava decisamente a colpire il grave fenomeno dell’evasione dei tributi locali, che tanti problemi creano ai bilanci dei comuni" - sottolinea Scullino - "L’impegno nella lotta per il recupero delle morosità, quindi, si ripete per la quarta annualità e la somma recuperata nel 2023, tra l’altro, non è neppure la più alta del quadriennio. Quanto poi al 'cattivo gusto' di indicare le somme percepite dal personale, onde evitare che i nostri ottimi ed efficienti dipendenti appaiano non come lavoratori efficienti e produttivi bensì come 'avidi gabellieri', suscitando astio e antipatia tra i cittadini/contribuenti, sarebbe doveroso specificare che i 23.000 euro erogati sono al lordo e vanno spartiti tra otto soggetti".

"Concludendo, ben venga il fatto che l’Amministrazione in carica voglia proseguire la battaglia di giustizia ed equità contro la minoranza di chi evade a scapito della maggioranza di ventimigliesi corretti, ma eviti di rilasciare comunicati trionfali, che cozzano contro la realtà dei fatti, per autoelogiarsi ed acquisire meriti altrui" - conclude Scullino.