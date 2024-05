Ventimiglia: il Comune impegnato nel recupero dei morosi per Tari e Imu, nel 2023 incassato più di un milione

Il problema delle tasse non pagate è sempre più cronico e crea non pochi problemi alle casse dei comuni, che devono far fronte alle spese per garantire i servizi ai cittadini. Uno dei problemi più grossi riguarda la Tari, la tassa sui rifiuti, e l’Imu, quella sugli immobili.

Il Comune di Ventimiglia ha messo mano alla problematica ed ha incaricato i dipendenti di intervenire per cercare di limitare i mancati incassi delle tasse. Un intervento, quello dell’Amministrazione comunale, che ha portato ad importanti risultati per l’anno scorso.

In relazione all’Imu sono stati eseguiti accertamenti per 258mila euro ed una riscossione coattiva (tra Ici, Imu e Tasi) di 227mila per un incasso totale pari a 485mila euro. Per la Tari è andata ancora meglio, per una tassa su cui si discute molto negli ultimi tempi anche in funzione delle critiche fatte spesso al servizio. Sono stati messi a segno accertamenti per 34mila euro e una riscossione coattiva tra Tarsu e Tari per quasi 1,2 milioni di euro. Il recupero della Tari, da avvii di procedimento, è stato di 79mila euro per un incasso totale per il 2023, pari a un milione e 312mila euro.

Visto l’importante lavoro svolto dagli uffici, il Comune ha erogato ai dipendenti che si sono prodigati per il recupero delle tasse, 23mila euro che saranno suddivisi secondo la Legge. Un intervento sulle tasse che sta proseguendo anche per l’anno in corso visto che, come evidenziato più volte dall’Amministrazione, molti ventimigliesi non versano il dovuto.