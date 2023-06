Sanremo: restyling di piazza Eroi, terminata la ricerca di ordigni. Da lunedì scatta il divieto di sosta per i motorini

Il progetto per il parcheggio interrato di piazza Eroi ha superato il primo step. Nel giro di qualche giorno si è concluso con esito negativo il lavoro preliminare utile alla ricerca di eventuali ordigni bellici. Nessuna bomba, quindi, e i lavori possono andare avanti.

I tecnici hanno quindi ricoperto i cinque quadranti necessari per le verifiche e ora si può procedere con la seconda fase, quella per i sottoservizi. Si inizia a scavare sottoterra e lo si fa per spostare gli impianti dalla zona che vedrà la nascita del posteggio interrato.

La seconda fase del lavoro, però, prevede anche le prime ripercussioni sulla viabilità e, in particolare, sui posteggi per i motorini attualmente raggruppati al centro della piazza, vicino all’area centrale con il parcheggio per le auto. Domani il Comune renderà noto il piano studiato insieme agli uffici Lavori Pubblici e Viabilità. Intanto è scattata l’ordinanza che dalle 7 di lunedì fa entrare in vigore il divieto di sosta e di transito in piazza Eroi (solo la zona centrale, non nella strada laterale).

Sono due le possibili soluzioni al vaglio di Palazzo Bellevue: recuperare una fila di posti moto davanti al Mercato Annonario oppure creare un’area posteggio all’interno di piazza Muccioli. In questo secondo caso verrebbe protetta la pavimentazione con un triplo strato di materiale tecnico per consentire all’ufficio Viabilità di regolare il passaggio e la sosta dei mezzi a due ruote. Tra le due opzioni il Comune conta di recuperare circa 150 posti, all’incirca gli stessi che verranno persi con il divieto di sosta in vigore da lunedì mattina alle 7.