A scuola di legalità al Comprensivo n° 2 Cavour di Ventimiglia con la dottoressa Flavia Fiumara in occasione del 23 Maggio

Si è svolto oggi un interessante incontro on line con gli studenti delle classi quinte della primaria, le classi terze della Secondaria di 1° grado dell’ IC Cavour di Ventimiglia e la criminologa la Dott.ssa Flavia Fiumara.

"Laureata in criminologia, con la passione per la giustizia, nei suoi incontri con le classi ha aiutato i nostri allievi a esplorare il fenomeno mafioso sotto le diverse sfaccettature; il tutto per educare i nostri allievi al valore delle regole e per cercare di contrastare fin dall'infanzia quella che a più voci viene definita la ‘zona grigia’. Inoltre ha trattato con le classi terze della scuola secondaria di primo grado il delicato argomento del contrasto alla violenza di genere perché se davvero si vuole cambiare rotta, il primo passo è quello di intervenire in maniera strutturale, partendo appunto dall’educazione nelle scuole.

È trascorso un altro anno dal tragico giorno in cui l'Italia perse due dei suoi più coraggiosi paladini della giustizia, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. In occasione dell'anniversario della loro morte, la Dirigente Dott.ssa Antonella Costanza con la referente alla legalità dell’Istituto docente Roberta Masi hanno organizzato l’incontro per ricordare i due giudici che hanno dedicato la loro vita alla promozione dei valori di legalità e impegno sociale.

La criminologa Flavia Fiumara, conosciuta sulla Nave della Legalità, ha sottolineato la dedizione e il coraggio di Falcone e Borsellino, nel combattere la mafia e la corruzione e ha ribadito come questi due giudici abbiano influenzato positivamente l’intera nazione, diventando simbolo di speranza e di lotta contro l’illegalità.

I ragazzi hanno interagito con incredibile interesse con la Dott.ssa Fiumara e hanno discusso insieme dell’eredità lasciata da questi grandi uomini e della loro determinazione nel combattere la mafia e la corruzione, nonostante le minacce e i pericoli che affrontavano quotidianamente.

Durante la conversazione, la Dott.ssa Fiumara ha evidenziato l'importanza di mantenere viva la memoria e ha mostrato ai ragazzi alcune immagini toccanti: i resti delle auto dei giudici e delle loro scorte dopo l’esplosione e questo ha avuto un impatto significativo sui giovani studenti.

Il loro entusiasmo si è rivelato sorprendente, creando un’atmosfera stimolante e coinvolgente e la stessa criminologa ha sottolineato che proprio la preparazione dei ragazzi sui temi della legalità ha permesso un coinvolgente scambio di idee su argomenti molto forti. I ragazzi infatti si sono dimostrati curiosi e coinvolti, partecipando molto attivamente.

La criminologa ha saputo illustrare la figura di questi eroi della giustizia, attraverso aneddoti e testimonianze, suscitando ammirazione e rispetto e ha rimarcato che la mafia deve essere combattuta, che è pericolosa e che l’educazione è un’arma potente nella lotta contro la mafia. Bisogna lottare insieme per combatterla e imparare fin da piccoli a rispettare le regole.

I docenti presenti all’evento ringraziano la Dott.ssa Fiumara instancabile nel promuovere la legalità e nel guidare i giovani verso un futuro migliore e la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Antonella Costanza, sempre pronta a coinvolgere i suoi ragazzi attraverso testimonianze significative".