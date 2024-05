Giornata Mondiale dei Bambini, Protezione civile di Ventimiglia in servizio a Roma (Foto)

Protezione civile di Ventimiglia in servizio a Roma. Una delegazione ventimigliese sarà presente alla prima giornata mondiale dei bambini, un’iniziativa voluta da Papa Francesco che si svolgerà il 25 e il 26 maggio nella Capitale.

Esperienza fuori porta, perciò, per due persone della squadra comunale di Protezione civile e AIB Gruppo 'Luciano Veziano'. "Durante questo evento saranno presenti due volontari della protezione civile di Ventimiglia che allestiranno le tende per le famiglie che arriveranno a Roma in questi giorni" - fa sapere il vicesindaco di Ventimiglia e assessore con delega alla Protezione Civile Marco Agosta.

Soddisfatta e orgogliosa l'Amministrazione comunale di Ventimiglia. "Siamo orgogliosi che una delegazione della nostra Protezione civile sia a Roma dal 20 al 29 maggio" - dice Agosta - "Non era scontata la nostra presenza e voglio per questo precisare che quando il dipartimento nazionale della protezione civile chiama per noi è un onore poter rispondere con il nostro contributo e partecipare all'organizzazione di un evento internazionale. La nostra forza deve essere il gruppo, a partire dal caposquadra Riccardo Pallanca e compresi tutti i componenti che arricchiscono e impreziosiscono la nostra equipe ai quali mando un sentito ringraziamento per il continuo sostegno".