Elezioni, Fellegara: "Siamo la coalizione del sì all'ambiente"

"Nel cuore della città di Italo Calvino e del Barone Rampante, è incredibile constatare come l'amministrazione comunale, in dieci anni, non sia stata in grado di dotarsi di un piano del verde. La nostra città merita una gestione del patrimonio arboreo che sia non solo sostenibile ma anche in grado di attrarre turismo e cultura", afferma Fellegara.