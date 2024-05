Sanremo: l'Assessore Faraldi conferma "Certo il ritorno della partenza della Giraglia nel 2025"

Mancherà sicuramente a Sanremo, anche sul piano economico e commerciale, l’edizione 2024 della Giraglia, una delle regate più prestigiose del Mediterraneo, che quest’anno non toccherà la città dei fiori.

E’ sicuramente la perdita un grande evento, capace di catalizzare l’attenzione del mondo velico di tutto il mondo e attrattivo per il turismo di alto livello. Ma, secondo quanto confermato da palazzo Bellevue, in Comune si è già a buon punto per far tornare la partenza della kermesse velica da Sanremo, nel 2025.

E’ stato lo stesso Assessore allo Sport, Giuseppe Faraldi, a confermarlo all’interno della trasmissione ‘La Sanremo che vorrei’, andata in onda sul nostro giornale. La Giraglia è ‘scappata’ quest’anno a Sanremo dopo il cambio di sponsor, da Rolex a Loro Piana, prestigioso marchio italiano del cachemire dal 2013 proprietà del colosso del lusso francese LVMH. Quest’anno si parte da Genova il 7 giugno, con Sanremo esclusa dal tracciato dopo 14 anni.

Lo Yacht Club Sanremo rimane nell’organizzazione il progetto per riportarla in città è già avviato da tempo. L’Assessore Faraldi si è detto sicuro che, nel 2025, la Giraglia potrà nuovamente partire dalla città dei fiori.