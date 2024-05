Festa patronale a Bordighera, la pioggia non ferma i fuochi d'artificio di Sant'Ampelio (Foto e video)

La pioggia non ferma i fuochi d'artificio di Sant'Ampelio. Sono andati in scena ieri sera, come da programma, dalla chiesetta di Sant’Ampelio a Bordighera. Tante persone sono accorse sul lungomare, alla rotonda di Sant'Ampelio, nella pineta Magiargè e al Marabutto, sotto l'ombrello, per ammirare l'atteso spettacolo pirotecnico organizzato in occasione della festa patronale.

I fuochi hanno chiuso la giornata di festeggiamenti iniziati nella mattinata di ieri presso la sede della Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori dove alla presenza di autorità civili, militari e dei cittadini si è tenuta la proclamazione del Parmurelu d’Oru, che quest'anno è stato assegnato ad Augusto Venchi. A seguire è stata celebrata la santa messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena.

Nel pomeriggio, invece, si sono svolte santa messa e processione, accompagnata dalla Banda Musicale di Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera, alla presenza di autorità civili, militari, religiose, di diverse confraternite e dei cittadini, lungo le vie del centro storico. Un giorno di festa che si è concluso con festino e fuochi d'artificio apprezzati dai presenti.