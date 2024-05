Bordighera, il XVII Parmurelu d’Oru va ad Augusto Venchi (Foto e video)

Il Parmurelu d’Oru va ad Augusto Venchi, cittadino bordigotto meritevole di aver mantenuto attiva e costante l’offerta cinematografica a Bordighera da oltre cinquant’anni. La proclamazione si è svolta, questa mattina in occasione di Sant'Ampelio, alla Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori a Bordighera Alta alla presenza di autorità civili e militari.

Sono state svelati le motivazioni del premio: "Per la XVII edizione del Premio Parmurelu d’Oru, la giuria ha individuato il cittadino bordigotto Augusto Venchi, meritevole di aver mantenuto attiva e costante l’offerta cinematografica a Bordighera da oltre cinquant’anni. Grazie alla sua linea editoriale d’eccellenza ha proposto al suo pubblico la visione di pellicole di qualità, contribuendo così alla diffusione della conoscenza filmica nella nostra città e nel suo circondario. Ha promosso la diversità culturale con una programmazione variegata, contemplando film provenienti da differenti culture e realtà sociali, sensibilizzando il pubblico e favorendo la programmazione d’essai".

"Le sue tre sale cinematografiche sono diventate anche luoghi di incontro, di dibattito costruttivo e di scambio culturale, incrementando la vita sociale di Bordighera" - sottolinea la giuria - "Nonostante le sfide epocali e le difficoltà del settore incontrate lungo il percorso professionale, Venchi ha dimostrato una straordinaria resilienza e determinazione nel mantenere vive le sue sale, dimostrando un serio impegno verso la cultura e l’intrattenimento. Grazie alla sua sensibilità, ha preservato con generosità il cinema Olimpia, restaurando con attenzione sia la facciata con le decorazioni Liberty sia l’interno con i ferri battuti e gli affreschi degli artisti Giuseppe Balbo e Mario Cavalla".

"Venchi ha dimostrato un impegno raro nel preservare e nel promuovere la cultura, contribuendo in modo significativo alla crescita e al benessere della comunità bordigotta" - mette in risalto la giuria - "La consacrazione al lavoro e la profonda passione per il cinema di Venchi sono un efficace esempio di come anche un singolo con la propria scelta di vita possa alleviare le difficoltà esistenziali o la solitudine di molti, intrattenere le famiglie con i bambini e arricchire la quotidianità di tutti attraverso lo svago e la cultura".