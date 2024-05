Sanremo: nuovamente in funzione il semaforo di corso Mazzini, ora l'attesa per l'autovelox 24 ore su 24

E’ stato finalmente riattivato il semaforo di corso Mazzini, un impianto che ha generato molte discussioni negli ultimi mesi anche in funzione dell’autovelox installato a pochi metri e che ha già mietuto migliaia di automobilisti, con moltissime sanzioni per eccesso di velocità.

Il semaforo si era infatti guastato nel gennaio scorso e, da allora era rimasto disattivato e lasciato sul ‘giallo’. In molti hanno pensato che la mancata riattivazione dell’impianto potesse essere ricollegata al vicinissimo autovelox che, però, non è sempre attivo. Anzi è in funzione raramente, in quanto necessita della presenza degli agenti della Municipale, in attesa del via libera della Prefettura, in modo da attivarlo 24 ore su 24, così come quello di corso Marconi.

Molti sanremesi si sono posti la domanda: se prima la strada era pericolosa ed è stato installato il semaforo, perché ora viene tenuto spento con l’autovelox quasi sempre inattivo? Domanda lecita, chiaramente, se si vuole cercare di evitare alte velocità ed incidenti. Ora il semaforo è stato riattivato e, quindi, rimane solo da capire se e quanto l’autovelox verrà acceso 24 ore su 24 così come l’altro, in corso Marconi.

Certo he, quando saranno attivi giorno e notte vedremo molti mezzi andare a velocità contenute, visto che il limite di 50 km/h (anche questo più volte contestato) consentirà di multare auto e moto a tutto spiano.