Elezioni Sanremo: sabato prossimo il candidato sindaco Fellegara presenta il programma elettorale

Sabato 18 maggio a partire dalle ore 17.00 presso la Sala della Federazione Operaia Sanremese di via Corradi 47 il Candidato Sindaco della coalizione civica e progressista presenterà il Programma elettorale.

"Sarà l'occasione per illustrare i nostri progetti per Sanremo a partire dalle tematiche legate agli investimenti, allo sviluppo e alla ricucitura urbana; illustreremo anche le nostre idee e proposte sulle tematiche sociali, inclusive e partecipative. Una buona occasione per far conoscere alle cittadine e ai cittadini di Sanremo i motivi per i quali siamo la vera Alternativa "