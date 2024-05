Ventimiglia: al via la consegna dei kit per la raccolta differenziata da Via Dante a Nervia

L’Amministrazione Comunale informa che ieri, presso la sede della Croce Rossa Italiana in Via Dante, è iniziata la consegna dei kit per il nuovo servizio di raccolta differenziata per le aree ad est di Via Dante.

La consegna dei kit presso la sede della Croce Rossa continuerà fino a sabato prossimo dalle 9 alle 15, successivamente il servizio di consegna riprenderà da lunedì 20 a sabato 25 maggio (compresi), sempre dalle 9 alle 15 in via Lamboglia, nel piazzale antistante il condominio Mare 4.

Per ritirare il kit, gli utenti dovranno recarsi presso i siti di incontro muniti del proprio codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità; qualora non potessero recarsi per il ritiro è sempre possibile delegare una persona tramite il modulo messo a disposizione dalla ditta.