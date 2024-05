San Biagio della Cima, il candidato sindaco Valter Massimo Biancheri e la sua lista incontrano la cittadinanza (Foto)

Il candidato sindaco a San Biagio della Cima Valter Massimo Biancheri e la sua lista incontrano i cittadini in vista delle prossime elezioni comunali in programma a giugno.

Dopo il successo dell'incontro in piazza Mazzini, lo scorso venerdì 3 maggio, continuano gli appuntamenti, in vari punti del paese, dei candidati della lista “San Biagio Domani”. "Vedere dopo tanto tempo la piazza del paese piena di persone riunite attorno a noi e coinvolte in uno scambio reciproco di idee e progetti per il futuro di San Biagio, oltre ad averci commosso profondamente, ci ha suggerito di essere sulla strada giusta: quella dell'ascolto e della comprensione delle esigenze di tutti e di ciascuno, alle quali continueranno ad ispirarsi i prossimi appuntamenti disseminati lungo tutto il paese” - commenta il candidato sindaco Valter Massimo Biancheri.

I prossimi incontri si terranno lunedì 13 maggio alle 20:30 in via Annunziata e mercoledì 15 maggio, sempre alle 20:30, dal parcheggio delle scuole elementari.