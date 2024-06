Elezioni comunali, Massimo Valter Biancheri: "'San Biagio Domani' è competente e preparata"

"Il progetto di San Biagio Domani è frutto di una squadra unita, leale e capace di costruire il futuro con concretezza e lungimiranza, senza temporeggiare, a partire da subito. Se lo vorrete, a partire da domani". E' l'appello al voto del candidato sindaco a San Biagio della Cima Massimo Valter Biancheri in vista delle elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno.

L'assessore uscente si presenta per la carica di sindaco con la lista 'San Biagio Domani'. "Dopo una campagna elettorale così ricca e piena di appuntamenti importanti risulta davvero difficile aggiungere qualcosa di inedito" - afferma il candidato sindaco - "Ci teniamo, però, a fare insieme un'ultima riflessione. Quando il fermento di questa campagna elettorale sarà finito, al di là degli appoggi ricevuti e delle promesse fatte, rimarranno la preparazione, la costanza, la serietà e la trasparenza delle singole persone che si sono messe in gioco".

"Per Andrea, Beppe, Alessio, Piera, Leandro, Erica, Simone, Elisa, Alessandro, Davide e anche per il sottoscritto, Valter, posso garantire: se eletti, sapremo dotare San Biagio di un'Amministrazione competente e soprattutto preparata nei diversi ambiti che concorrono a favorire e tutelare disinteressatamente il bene comune, unico e solo nostro obiettivo" - sottolinea Biancheri - "Il simbolo di San Biagio Domani non si erge o arrocca al di sopra di nulla o nessuno; è una porta lasciata volutamente aperta, in ascolto, così che la possano varcare tutti, senza difficoltà alcuna".