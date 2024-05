Montalto Carpasio: finanziati per 108mila euro i lavori all'Ostello Leo Anfosso e per il tetto del Museo Della Lavanda

Due importanti finanziamenti, uno da 58 mila euro per il completamento dei lavori all'Ostello Leo Anfosso già in corso d'opera per un'importo di 148 mila e ulteriori 50 mila euro per il rifacimento del tetto del Museo Della Lavanda. Sono stati deliberati dalla Giunta Comunale di Montalto Carpasio.



"Il tutto si va ad aggiungere - spiega il Vice Sindaco Valerio Verda - ai 50 mila per il rifacimento delle Piazze nei due Borghi. A fine maggio inizieranno altresì i lavori alla Comunità Terapeutica per l'efficientamento energetico e il rifacimento del tetto dello stesso. Non possiamo che ringraziare oltre agli Enti finanziatori il grande lavoro degli Impiegati Comunali che con zelo e dedizione seguono le pratiche e i Bandi"