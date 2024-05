Expo Valle Impero, Regione Liguria al convegno di ANCI dedicato a entroterra e tutela del territorio

Questo pomeriggio il presidente regionale ad interim con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale e l'assessore regionale all'Urbanistica e alla Formazione hanno preso parte all'inaugurazione della seconda edizione dell'Expo Valle Impero. A seguire, sono intervenuti insieme agli amministratori del comprensorio nel corso della tavola rotonda 'Concrete e verdi: due valli sostenibili' organizzata da Anci durante la prima giornata dell'Expo.



"L'evento parte dal territorio e dalle sue specificità - dice il presidente regionale ad interim con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale - per valorizzare il lavoro dei produttori e delle aziende locali senza dimenticare la cultura, l'outdoor e le comunità. La rassegna si riconferma una opportunità per veicolare le risorse della Liguria e dei suoi borghi in un contesto di rilancio autentico e di sinergie tra le Amministrazioni del territorio, Enti e Fondazioni. Il nostro entroterra negli ultimi anni è sempre più attrattivo, ma ha ancora grandi potenzialità come dimostra l'incontro proficuo di Anci che mette al centro la rigenerazione delle aree urbane, aggiungendo servizi, riorganizzandoli e garantendo uno sviluppo sostenibile tramite la valorizzazione delle pratiche agricolo-forestali, l’ottimizzazione delle risorse naturali, la digitalizzazione aumentando sensibilmente la qualità di vita".



"Il nostro entroterra merita manifestazioni come l'Expo Valle Impero che offre l'occasione alle aziende locali di mettersi in mostra e garantisce una vetrina importante per le nostre eccellenze - dichiara l'assessore regionale all'Urbanistica e alla Formazione -. Nell'occasione abbiamo inoltre potuto parlare dei progetti di rigenerazione urbana che stanno caratterizzando il nostro entroterra attraverso il Programma triennale. Recuperare l'esistente senza nuovo consumo di suolo è uno dei nostri obiettivi primari e anche da qui passano rilancio e sviluppo della valle Impero e di quelle limitrofe".